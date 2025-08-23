Vorübergehende Erblindung: Austin Butler hatte Todesangst

Austin Butler (34) teilte kürzlich eine Erfahrung, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Während des Flugs nach Chicago, wo die Dreharbeiten zu seinem Film "The Bikeriders" stattfanden, wurde der Schauspieler plötzlich von einer heftigen Migräne übermannt und verlor für mehrere Minuten sein Augenlicht. "Es fühlte sich an, als würde das Leben aus meinem Körper gesaugt werden", beschrieb der Hollywoodstar den Moment gegenüber Men’s Health. Völlig überwältigt dachte er für einen kurzen Augenblick, dass er sterben würde.

Er schilderte weiter, wie er während der blindheitsartigen Episode förmlich darum betete, sein Augenlicht zurückzubekommen – und tatsächlich kehrte es nach kurzer Zeit zurück. Trotz dieses schockierenden Vorfalls entschied sich Austin, nach der Landung zum Set zu gehen und seinem Arbeitsalltag nachzugehen. Den Vorfall verbuchte er später als eine möglicherweise extreme Nebenerscheinung von zu wenig Ruhe und Schlaf.

Am Set von "The Bikeriders" passierte dann jedoch der nächste schockierende Zwischenfall. Der Schauspieler erzählte bei der Premiere in Los Angeles gegenüber dem Magazin People, dass er bei einem Nachtdreh mit dem Motorrad über nasse Blätter gerutscht und gestürzt sei. "Glücklicherweise bin ich auf meinen Füßen gelandet", sagte Austin. Trotz des Sturzes dachte der Filmstar aber nur an das Motorrad: "Ich wollte nur sicherstellen, dass mit dem Bike alles in Ordnung war."

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

