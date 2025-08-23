Mini-Blake: Gwen Stefanis Sohn Zuma feiert 17. Geburtstag

Gwen Stefani (55) hat allen Grund, stolz zu sein: Ihr Sohn Zuma feierte am Donnerstag seinen 17. Geburtstag mit einer beeindruckenden Transformation. Mit einem lässigen Vokuhila und einer Cowboy-Gitarre im Arm tritt er in die Fußstapfen seines berühmten Stiefvaters Blake Shelton (49). Auf Instagram teilte Gwen Bilder und Videos, die zeigen, wie Zuma Zach Bryans (29) Song "Dawns" auf der Akustikgitarre performte. Zudem gab es einen besonderen Moment, als Blake persönlich als Moderator seinen Stiefsohn auf der Bühne seiner Bar Ole Red in Oklahoma willkommen hieß.

Zuma scheint sich in der Countrymusik regelrecht wiederzufinden. Bei seinem Auftritt trug er einen Cowboyhut und eine Jeansjacke – ganz im Stil von Blake Shelton. Bereits 2024 hatte Zuma sein Debüt in derselben Bar mit einer Performance eines Zach-Bryan-Hits gegeben. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, unser süßer und talentierter Zuma! Wir lieben dich so sehr", gratulierte die Sängerin ihrem Sohnemann zum Geburtstag. Begeisterte Fans kommentierten unter anderem: "Man sieht Blakes Einfluss – so süß".

Zumas musikalische Auftritte kommen nicht von ungefähr. Sowohl sein Stiefvater Blake als auch seine Eltern Gwen und Gavin Rossdale (59), die ihm eine musikalische Kindheit ermöglicht haben, sind Profis in diesem Bereich. Blake, der selbst früh von der Countrymusik inspiriert wurde, erklärte kürzlich, wie ernsthaft Zuma dieses Genre verfolgt. Gwen verriet zudem in einem Interview, wie emotional es für Eltern sei, ihre Kinder auf der Bühne zu beobachten. Neben Zuma zeigt auch Kingston, sein älterer Bruder, Interesse an der Musik und zieht seine eigene Spur in der Branche. Die Leidenschaft für die Bühne scheint in der Familie einfach weitergegeben worden zu sein.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefanies Sohn Zuma

Instagram / gwenstefani Zuma, Sohn von Gwen Stefani und Gavin Rossdale

Getty Images Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023