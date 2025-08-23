Diese Royal soll Mette-Marit im Marius-Skandal unterstützen

Marius Borg Høiby (28), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) von Norwegen, muss sich bald vor Gericht verantworten. Die Anklage gegen den 28-Jährigen umfasst insgesamt 32 Straftaten – darunter auch schwere Vorwürfe wie Vergewaltigung und Körperverletzung. Die Situation wirft einen Schatten über die norwegische Königsfamilie und stellt besonders für Mette-Marit eine große Belastung dar. Doch in dieser schwierigen Zeit kann die Kronprinzessin auf eine wichtige Unterstützung zählen: Prinzessin Victoria (48) von Schweden. Wie RTL berichtet, soll sie die erste Royal gewesen sein, die Mette-Marit nach Marius' Verhaftung angerufen hat.

Die beiden Royals sind mehr als nur Kolleginnen. Sie verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Die Verbundenheit der beiden Kronprinzessinnen wurde in der Vergangenheit immer wieder deutlich. In einem Interview mit Svensk Damtidning aus dem Jahr 2022 beschrieb Victoria ihre norwegische Freundin als "unglaublich warmherzig, authentisch und fürsorglich". Mette-Marit revanchierte sich mit liebevollen Worten: "Victoria ist eine fantastische Person, die ich sehr schätze." Die Frauen haben über die Jahre sowohl beruflich als auch privat viel Zeit zusammen verbracht und zahlreiche Erlebnisse miteinander geteilt – von gemeinsamen Reisen bis hin zu besonderen royalen Anlässen.

Für die norwegische Königsfamilie ist die Situation um Marius Borg Høiby eine enorme Belastung. Auch Mette-Marits Ehe mit Kronprinz Haakon (52), mit dem sie neben Marius zwei weitere Kinder hat, soll Berichten zufolge unter der angespannten Lage leiden. Die Adelsexpertin Catrin Bartenbach gab vor wenigen Tagen ihre Einschätzung gegenüber Bild ab: "Wenn man genau hinschaute, war den beiden die Anspannung in den letzten Monaten auch anzumerken." Einige kritische Stimmen hatten nach Marius' skandalösen Anklage sogar gefordert, dass Haakon sich von Mette-Marit distanzieren solle. Eine mögliche Scheidung hält die Royal-Expertin jedoch "für unwahrscheinlich".

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im März 2025 in Oslo

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria und Kronprinzessin Mette-Marit im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar im Mai 2016