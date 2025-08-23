"Mama Mandy": HealthyMandys Sohn nennt sie beim Vornamen

HealthyMandy (30) ist baff: In ihrer Instagram-Story verrät die Influencerin, dass ihr kleiner Sohn sie am Morgen nicht mit Mama ansprach. "Ey, ich sag's euch. Heute Morgen ist genau das eingetroffen, wovor ich mich immer gefürchtet habe. Mein Sohn nennt mich beim Namen", erzählte die Social-Media-Persönlichkeit verblüfft ihren Followern. Dabei habe der Junge sie doch prompt mit den Worten "Mama, Mandy" angesprochen. Lachend und ungläubig fragte Mandy in ihrer Story: "Was geht denn jetzt ab?", während sie gemeinsam mit ihrem Sohn zu sehen war.

Im Mai 2024 wurden Mandy und ihr Mann Oskar zum zweiten Mal Eltern. Den Namen ihres Sohnes gibt die Content Creatorin jedoch nicht preis und nennt ihn im Netz nur liebevoll "Popps". Der erstgeborene Sohn des Paares, Rio, starb 2022 nur wenige Monate nach der Geburt. Er litt an einer seltenen Autoimmunerkrankung.

Der Verlust schmerzt Mandy bis heute. Zu Gast bei der Talkshow "deep und deutlich" sprach die Blondine vor wenigen Wochen offen über ihre Trauer: "Wir haben einen zweiten Sohn bekommen. Der Schmerz bleibt trotzdem. Er wird auch unser Leben lang bleiben." Trotz alledem wünscht sich Mandy mittlerweile ein drittes Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / fitnessoskar Zweifachmama HealthyMandy

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio (†)

Wie würdet ihr es finden, wenn euer Kind euch mit dem Vornamen anspricht? Nicht schlimm! Spricht ja nichts dagegen. Ich würde das nicht wollen. Ergebnis anzeigen