Wie Taylor Swift und Sabrina Carpenter zu Freundinnen wurden

Im Oktober dürfen sich Musikfans auf ein besonderes Highlight freuen: Taylor Swift (35) hat ihr neues Album "The Life of a Showgirl" angekündigt, das am 3. Oktober erscheinen wird. In der aktuellen Folge des Podcasts "New Heights" ihres Partners Travis Kelce (35) plauderte die Sängerin aus, dass der Titelsong des Albums in Zusammenarbeit mit ihrer engen Freundin Sabrina Carpenter (26) entstanden ist. Die Nachricht sorgte auch bei Sabrina für Begeisterung, die auf Instagram schrieb: "Ich flippe vollkommen aus."

Die Verbindung zwischen Taylor und Sabrina hat sich in den letzten Jahren stetig intensiviert, wie das Magazin Us Weekly berichtet. Bereits vor ihrem Durchbruch war Sabrina ein großer Fan von Taylor und coverte regelmäßig ihre Songs auf YouTube. Ihr erstes persönliches Treffen fand 2017 statt, als die beiden Backstage bei Taylors "Reputation"-Tour aufeinandertrafen. Seitdem kommen die beiden immer wieder bei Events oder in persönlichen Momenten zusammen. 2023 und 2024 fungierte Sabrina sogar als Vorprogramm für Taylors "Eras Tour" in Lateinamerika und Australien, bei der sie nicht nur gemeinsam musizierten, sondern auch privat viel Zeit miteinander verbrachten.

Das neue Album von Taylor, so ließ sie durchblicken, soll einen tiefen Einblick in die Höhen und Tiefen ihres Lebens hinter den Kulissen einer Tour gewähren. Passend zur Bedeutung des Albums sprach die Sängerin über die symbolträchtige Farbe Orange, die das Gefühl von Energie und Leidenschaft verkörpere. Für Sabrina markiert die Zusammenarbeit mit Taylor einen weiteren Höhepunkt ihrer Karriere, nachdem sie kürzlich ihren ersten Grammy gewonnen hat. In ihrer Rolle als Gastsängerin auf "The Life of a Showgirl" scheint sie erneut unter Beweis zu stellen, wie viel künstlerische Chemie zwischen den beiden Freundinnen herrscht.

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im November 2022

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im Jahr 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin