Jonas Brothers enthüllen ihre ungewöhnlichen Snacks auf Tour

Die Jonas Brothers geben nicht nur auf der Bühne den Ton an, auch hinter den Kulissen haben sie genaue Vorstellungen. Wie Joe Jonas (36) vor Kurzem verriet, gehört zu den festen Anforderungen in ihren Garderoben ein Snack namens "Ants on a Log". Dieses nostalgische Häppchen aus Sellerie, verfeinert mit Erdnuss- oder Mandelbutter und garniert mit Rosinen, ist ein Muss für Kevin (37), Joe und Nick (32). "Das erinnert uns an früher", erklärte der Musiker in einem Interview mit Eater.

Neben dem gesunden Snack wünschen sich die Brüder auch eine hochwertige Kaffeeausrüstung, eine Flasche des edlen Patrón 1942 Tequilas und Coors Light Bier. Joe betonte, dass die Mischung aus gesunden und ungesunden Optionen für sie besonders wichtig sei, um einen guten Ausgleich auf ihren Tourneen zu haben. Der Sänger unterstrich, dass gerade solche kleinen persönlichen Wünsche das Tourleben angenehmer machen.

Derzeit sind die drei Brüder auf einer ganz besonderen Tour unterwegs. Zum 20-jährigen Bandjubiläum starteten sie Anfang August ihre große Jubiläumstour im MetLife Stadium in New Jersey. In der amerikanischen "Tonight Show" erzählten die Musiker, dass das Konzert satte zweieinhalb Stunden dauern sollte und Songs aus allen Bandphasen sowie aus ihren Soloprojekten auf die Bühne kamen. "Es gibt so viel Musik, die wir spielen wollen", sagte Kevin und sprach von einer echten Herausforderung, die richtige Setlist zu finden. Nick kündigte zudem an: "Es gibt unglaubliche Gäste, die uns begleiten werden, und ich kann es kaum erwarten."

Getty Images Die Jonas Brothers während ihrer "Hollywood Walk of Fame"-Auszeichnung

Instagram / jonasbrothers Nick, Joe und Kevin Jonas, Mitglieder der Jonas Brothers

Getty Images Die Jonas Brothers beim Silvester-Konzert am Times Square, 2024/25