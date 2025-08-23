Wie Erik: Lyle Menendez' Bewährung wurde ebenfalls abgelehnt

Nachdem bereits am Donnerstag Erik Menendez' (54) Antrag auf Bewährung abgelehnt wurde, wiederholte sich nun das Ganze bei seinem älteren Bruder Lyle (57): Auch er darf das Gefängnis nach 36 Jahren nicht verlassen. Per Videokonferenz aus der Richard J. Donovan Correctional Facility in San Diego erschien er am Freitag zu seiner Bewährungsanhörung. Doch auch sein Antrag auf Bewährung wurde abgelehnt. "Das Gremium hat heute festgestellt, dass es immer noch Anzeichen dafür gibt, dass Menendez ein potenzielles Risiko für die Öffentlichkeit darstellt", begründete die Bewährungskommissarin Julie Garland bei der Anhörung die Entscheidung, wie unter anderem Deadline berichtet.

In dem Videocall hatte Lyle zuvor viel Reue gezeigt und erklärt, dass er nach dem Mord an seinen beiden Eltern "kein bisschen Erleichterung" gespürt hätte. Vor allem der Verlust seiner Mutter Kitty täte ihm leid. Wie sein jüngerer Bruder darf Lyle nun erst im Jahr 2028 einen neuen Antrag auf Bewährung stellen. "Wir sind natürlich auch über die heutige Entscheidung enttäuscht, aber wir lassen uns nicht entmutigen", erklärte Lyle und Eriks Familie nach der niederschmetternden Nachricht. Dennoch seien sie stolz darauf, wie die beiden Brüder sich während dieser ungewissen Zeit präsentiert hätten.

Lyle und Erik ermordeten ihre Eltern Jose und Kitty Menendez im Jahr 1989 in ihrem Haus in Beverly Hills – angeblich aus Angst und Selbstschutz. So hätten beide Brüder durch die Hand ihres Vaters von klein auf sexuellen Missbrauch erfahren. Zudem habe er sie vergewaltigt. Ihre Mutter soll dies gewusst und nichts unternommen haben. Im Jahr 1996 wurden sie dafür zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Im vergangenen Jahr stimmte der damalige Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County zu, eine neue Strafe vorzuschlagen. Mitte des Jahres wurden sie neu verurteilt und erhielten 50 Jahre.

Netflix Lyle Menendez im Jahr 1993

Getty Images Erik Menendez im August 2025

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992

