Laut Ex: Denise Richards ließ ihn Tochter nie adoptieren

Aaron Phypers hat schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin Denise Richards (54) erhoben. Laut Gerichtsunterlagen, die dem Magazin People vorliegen, beschuldigt er die Schauspielerin, nicht die nötigen Schritte unternommen zu haben, um seine Adoption ihrer Tochter Eloise abzuschließen. Aaron erklärte, er habe die Papiere zwar unterzeichnet, jedoch habe Denise es versäumt, diese einzureichen. Trotz einer fast zehnjährigen Bindung zu dem mittlerweile 14-jährigen Mädchen sei er dadurch rechtlich nicht als ihr Vater anerkannt. "Dies hat unermesslichen Schaden angerichtet und zeigt das Ungleichgewicht, das [Richards] in dieser Angelegenheit aufrechterhält", erklärt er in den Gerichtsdokumenten.

Denise adoptierte Eloise bereits 2011, als diese noch ein Baby war. Eloise lebt seitdem als Teil der Familie, die neben Denise auch ihre beiden älteren Töchter Sami und Lola aus ihrer Ehe mit Charlie Sheen (59) umfasst. Während die Schauspielerin die kleine Eloise liebevoll großgezogen hat, erklärte Aaron, dass die Entscheidung für ihn, Eloise ebenfalls zu adoptieren, problemlos und selbstverständlich gewesen sei. Trotz des aktuellen Rechtsstreits spricht er weiterhin von Eloise als seiner Tochter und betont die tiefe Bindung zwischen ihnen.

Bereits vor drei Wochen hatte der Rosenkrieg zwischen Denise und Aaron für neue Schlagzeilen gesorgt. Damals berichtete TMZ von einem dramatischen Zwischenfall am Haus der Familie, bei dem die Schauspielerin laut Polizeiprotokoll unangekündigt erschien, um angeblich einen ihrer Hunde abzuholen. Die Situation eskalierte schnell: Denise geriet mit Aarons Familie in einen heftigen Streit, wurde angeblich sogar gegenüber seinem Bruder handgreiflich und musste am Ende von der Polizei beruhigt werden.

IMAGO / APress Aaron Phypers und Denise Richards, 2023

IMAGO / Newscom World Aaron Phypers, 2018

IMAGO / Newscom World Denise Richards und Aaron Phypers, 2019