Sie sollte "Princess Charming"-Übernachtungsdate bekommen

In der aktuellen Staffel von Princess Charming sorgt eine Enthüllung von Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessi, für Aufsehen: Eigentlich hätte Chantal-Jale das erste Übernachtungsdate mit der Princess haben sollen. Die Princess gesteht nun im RTL-Interview, zu diesem Zeitpunkt besonders von Chantal fasziniert gewesen zu sein. "Ich hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall den größten Crush auf Chantal", verrät Nessi. Doch alles kam anders als geplant, und schließlich war es Lotti, die die Princess bei einem Übernachtungsdate besser kennenlernen durfte.

Der Grund dafür? Die enge Verbindung zwischen Chantal und einer anderen Kandidatin, Alia, die für Nessi nicht unbemerkt blieb. "Ich wollte sie auch aufs Übernachtungsdate mitnehmen. Sie wollte ich unbedingt mitnehmen", erklärte die Princess. Doch Alia und Chantals Nähe ließ sie zögern. "Für mich war klar: Chantal bleibt länger, wenn sie Lust hat. Und durch Alia habe ich das nicht gemacht", erklärt Nessi ihre Entscheidung gegen das Übernachtungsdate mit ihrem damaligen Favoriten. Stattdessen erhielt Lotti die Einladung, was sich für die Princess als überraschende Wendung entpuppte: "Der Crush auf Lotti ist erst beim Übernachtungsdate richtig entfacht."

Nach der geplatzten Zweisamkeit von Nessi und Chantal wendete sich das Blatt. Chantal und Alia kamen sich plötzlich näher – und ließen es in der Villa ordentlich knistern. Während fast alle Bewohnerinnen schliefen, tauschten die beiden unter einer Decke Zärtlichkeiten aus. Doch das geheime Techtelmechtel blieb nicht unbemerkt: Bianca bekam alles mit und ertappte die beiden in flagranti. Am nächsten Morgen war die Knutscherei das Gesprächsthema Nummer eins und sorgte für mächtig Wirbel.

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

RTL / Fine Lohmann Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL Chantal-Jale und Alia bei "Princess Charming", 2025

