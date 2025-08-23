Noah Cyrus findet Gerüchte um Familienstreit anstrengend

Noah Cyrus (25) hat in einem Interview über die Gerüchte zu Streitereien in ihrer Familie gesprochen. Die Sängerin erklärte, dass sie sich von solchen Schlagzeilen nicht mehr beeinflussen lasse. "Ja, es ist emotional anstrengend, aber es verletzt uns nicht und berührt uns nicht. Man lernt wirklich, das ganz separat und weit weg von sich zu halten", verriet die Sängerin gegenüber dem Magazin People. Vor allem nach der Scheidung ihrer Eltern Billy Ray Cyrus (63) und Tish Cyrus (58) im Jahr 2022 wurde ihre Familie stark unter medialen Druck gesetzt, doch Noah betont: "Am Ende des Tages ist das eine Familie, und das ist alles: Man durchlebt eben ganz normale Familiensachen."

Auch ihre Beziehung zu ihren Geschwistern beschreibt Noah als typisch: "Gerade in meiner Beziehung mit meinen Geschwistern gab es so viele Momente, in denen wir gestritten und uns Dinge gesagt haben – aber das ist eben die Familie, und sie wird immer für einen da sein. Ich habe das Glück zu sagen, dass das bei mir und meinen Geschwistern und meiner Familie der Fall ist." Dabei ist Musik der Klebstoff, der die Familie zusammenhält. Noahs jüngstes Album enthält sogar Beiträge von mehreren Familienmitgliedern. So ist zum Beispiel der Song "With You" die erste Komposition, die Billy Ray je geschrieben hat, und der Titel "Don’t Put It All on Me" stammt aus der Feder ihres Bruders Braison.

Kürzlich sorgte Noahs Versöhnung mit ihrer Mutter für Schlagzeilen, nachdem die Beziehung der beiden angeblich zeitweise unter Tishs Ehe mit dem Schauspieler Dominic Purcell (55) gelitten hatte. Doch inzwischen scheint die Mutter-Tochter-Bindung wieder gefestigt zu sein – zuletzt zeigten sie sich in einem harmonischen Moment in einem TikTok-Video. Schon in der Vergangenheit betonte Noah, wie sehr sie den Zusammenhalt in ihrer Familie schätzt, und auch jetzt setzt sich dieses Bild fort: Trotz aller Herausforderungen bleibt die Liebe und Unterstützung untereinander spürbar.

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Getty Images Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus und Braison Cyrus posieren, April 2015

Getty Images Noah Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus