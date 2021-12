General Serge Gelle hat um sein Leben gekämpft. Vor Madagaskar war vor wenigen Tagen ein Schiff untergegangen. Bei dem Unglück kamen angeblich mindestens 64 Menschen ums Leben. Der Politiker Serge Gelle und drei weitere Personen waren mit einem Helikopter auf dem Weg zum Unglücksort – dabei stürzte die Flugmaschine tragischerweise ab. Der Minister und eine weitere Person konnten sich aber retten!

Wie People und diverse andere Medien berichten, erreichte Serge Gelle am Dienstagmorgen die Küste, nachdem er zwölf Stunden an Land geschwommen war. Angeblich hatte er sich mit einem Schleudersitz aus dem Hubschrauber befreit und war mithilfe des Sitzes dann an Land geschwommen. Auch ein weiterer Mensch konnte sich retten. Die anderen beiden Passagiere werden nach wie vor vermisst. Auf Twitter erschien ein Video, in dem Serge Gelle sich erschöpft von seiner Liege meldet. Bis auf dass ihm kalt sei, sei er unversehrt. "Meine Zeit zum Sterben ist noch nicht gekommen", zeigte er sich zuversichtlich.

Auch Andry Rajoelina, der Präsident von Madagaskar, äußerte sich bereits zu dem Vorfall und ehrte Serge Gelle – sandte den Familien der Vermissten aber auch viel Kraft. "Meine Gedanken sind mit dem Helikopter-Piloten Oberst Hery Rakotomiliarison und Oberst Olivier Andrianambinina, [...] Opfer des Absturzes, die immer noch vermisst werden", ließ er auf Twitter verlauten.

Getty Images Serge Gelle, Minister von Madagaskar

Getty Images Andry Rajoelina, Präsident von Madagaskar

Getty Images Andry Rajoelina im November 2021 in Glasgow

