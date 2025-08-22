Christina Haack und Tarek feiern zehnten Geburtstag von Sohn

Christina Haack (42) und Tarek El Moussa (44) haben am gestrigen Mittwoch gemeinsam den zehnten Geburtstag ihres Sohnes Brayden gefeiert. Auf Instagram zeigten die stolzen Eltern ihre Liebe mit liebevollen Botschaften an den frischgebackenen Viertklässler. Der "Flip or Flop"-Star Tarek schrieb über die enge Verbindung zu seinem Sohn: "Wir sind uns so ähnlich, es ist offensichtlich, dass wir Vater und Sohn sind." Auch Christina verlieh ihren Gefühlen Ausdruck und nannte Brayden ihren "größten Unterstützer".

Mit von der Partie war auch Tareks Ehefrau, die Selling Sunset-Darstellerin Heather Rae El Moussa (37), die ihn als ihren "Bonus-Sohn" bezeichnete. Neben den Botschaften wurden zahlreiche Familienfotos aus verschiedenen Lebensphasen des Geburtstagskindes geteilt, die die Harmonie der Patchwork-Familie widerspiegeln. Neben den emotionalen Gesten im Netz gab es auch offline einiges zu feiern. In Instagram-Stories gewährten die Eltern einen Blick hinter die Kulissen von Braydens großem Geburtstag. Gemeinsam als Patchwork-Familie feierten sie den Ehrentag des Zehnjährigen mit einer Gartenparty inklusive leckerem Büfett.

Im Jahr 2009 kamen Christina und Tarek zusammen und starteten später gemeinsam ihre erfolgreiche TV-Show "Flip or Flop". Doch die Traumehe hielt nicht ewig: Im Mai 2016 trennten sie sich, die Scheidung wurde Anfang 2018 rechtskräftig. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder: Tochter Taylor und Sohn Brayden. Während Tarek inzwischen mit Heather glücklich ist, bekam Christina mit ihrem zweiten Ehemann Ant Anstead (46) 2019 Söhnchen Hudson. Zurzeit geht sie als Single durchs Leben.

Instagram / therealtarekelmoussa TV-Stars Christina Haack, Tarek El Moussa und ihr gemeinsamer Sohn Brayden

Instagram / therealtarekelmoussa Christina Haack, Brayden, Tarek El Moussa und Heather Rae El Moussa im August 2025

Instagram / christinahaack Brayden und Christina Haack im August 2025