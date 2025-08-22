Gisele Bündchen teilt süßes Kuschelfoto mit ihrem Baby

Gisele Bündchen (45) erfreut ihre Fans mal wieder mit einem superniedlichen Schnappschuss: Auf Instagram postet das Model eine Reihe an Aufnahmen, die die schönen Momente ihres diesjährigen Sommers einfangen – darunter auch ein Foto, auf dem sie mit ihrem Baby im Arm Kopf an Kopf liegt und kuschelt. Der kleine Mann ist mittlerweile ein halbes Jahr alt. Sein Gesicht ist nicht zu sehen, dafür zeigt er aber stolz seine Haarpracht in die Kamera.

Neben dem süßen Baby-Foto gewährt die 45-Jährige ihren Followern auch einen Einblick in das gemeinsame Leben mit ihrem Partner und der restlichen Familie. So ist Sohnemann Benjamin in einem der Bilder beim Basketballspielen mit ihrem Freund Joaquim Valente (35) zu sehen und Tochter Vivian mit einem Pferd. Besonders herzerwärmend ist auch der Moment, der festhält, wie Giseles Jüngster die Hand ihres Vaters Valdir Bündchen greift. "Danke, Sommer, du warst so gut zu uns", kommentiert der einstige Victoria's Secret-Engel seinen Beitrag.

Bereits in der Vergangenheit bewies Gisele, dass sie Wert auf ein geerdetes und harmonisches Familienleben legt. Seit ihrer Trennung von Ex-Mann Tom Brady (48) im Jahr 2022 scheint sie ihr Glück in der Partnerschaft mit Joaquim gefunden zu haben. Mit ihm teilt sie nicht nur die Leidenschaft für Fitness, sondern auch ihre brasilianischen Wurzeln, die die beiden noch enger verbinden. Regelmäßige Spaziergänge und Ausflüge in der Natur, oft auch in Begleitung ihres Hundes, scheinen zu den Lieblingsbeschäftigungen der Familie zu gehören.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn, Sommer 2025

Instagram / gisele Gisele Bündchens Sohn und ihr Partner Joaquim Valente

Instagram / gisele Gisele Bündchen teilt einen Schnappschuss mit ihrem dritten Baby