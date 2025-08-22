Blake Lively wird für ihre neue Rom-Com-Rolle verspottet

Blake Lively (37) steht einmal mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Die Schauspielerin wurde kürzlich für die Hauptrolle und Produktion der kommenden romantischen Komödie "The Survival List" angekündigt. Doch statt Begeisterung schlägt ihr viel Kritik entgegen – vor allem von Fans des Regisseurs Justin Baldoni (41), mit dem sie aufgrund des gemeinsamen Films It Ends With Us in einen öffentlichen Konflikt verwickelt ist. Einige Kommentatoren gingen so weit, auf Instagram zu einem Boykott des neuen Projekts aufzurufen. Besonders bissige Anmerkungen bezogen sich auf die Dynamik zwischen Blake und bisherigen Kollegen, wie etwa: "Viel Glück dem Regisseur, mit ihrem Drama umzugehen."

Laut Produktionsbeschreibung dreht sich "The Survival List" um Annie, eine Reality-TV-Produzentin, die widerwillig mit dem Survival-Experten Chopper Lane an einer neuen Show arbeitet. Als die beiden durch einen Schiffbruch auf einer einsamen Insel stranden, stellt sich heraus, dass Chopper ein Hochstapler ist – und Annie wird zur Überlebens-Expertin wider Willen. Trotz der Anfeindungen erhält Blake auch Rückendeckung auf Social Media: Einige Fans verteidigten die TV-Bekanntheit leidenschaftlich in den Kommentarspalten. "Du hast viele Fans und Unterstützer!", schrieb etwa eine Nutzerin.

Erst vor wenigen Wochen hatte der laufende Rechtsstreit zwischen Blake und Justin wieder für Schlagzeilen gesorgt. Damals warf Blake dem Regisseur vor, sensible Details ihrer Zeugenaussage an die Presse weitergeleitet zu haben. Justin reagierte prompt und ließ laut People über seine Anwälte ausrichten, dass es keinerlei Beweise für diese Anschuldigungen gibt. Sein Team hegte sogar den Verdacht, dass auch Blakes Umfeld Informationen weitergegeben haben könnte. Die Schauspielerin forderte daraufhin, das umfangreiche Protokoll ihrer Aussage aus den Gerichtsakten entfernen zu lassen. Angeblich sehe Blake ein System hinter der Veröffentlichung, das gezielt dazu diene, ihr Image zu beschädigen.

Getty Images Blake Lively, April 2025

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

Getty Images Blake Lively, März 2025