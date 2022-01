Kommt Kanye West (44) etwa nicht damit klar, dass seine Ex Kim Kardashian (41) wieder in festen Händen sein soll? Der Rapper und die Reality-TV-Darstellerin gehen seit über einem Jahr getrennte Wege. In den vergangenen Monaten versuchte Kanye immer wieder, ihr Herz zurückzuerobern – allerdings vergebens. Kim soll inzwischen mit Pete Davidson (28) anbandeln. Das scheint dem US-Amerikaner nicht wirklich zu gefallen. Zumindest teilt er in seinem neuen Song ganz schön gegen den Entertainer aus.

Am 15. Januar erschien Kanyes neuer Track "Eazy", den er zusammen mit dem Rapper The Game (42) aufgenommen hat. In dem Song geht es unter anderem um seinen Autounfall 2002, der ihn fast das Leben kostete. Kanye rappt: "Gott hat mich vor dem Unfall gerettet, nur, damit ich Pete Davidson in den Arsch treten kann." Auch in weiteren Zeilen bezieht er sich auf die Trennung von Kim: "Wir haben die beste Scheidung überhaupt, wenn wir vor Gericht gehen, machen wir das zusammen."

Auch wenn Kanye noch Gefühle für die Mutter seiner Kinder zu haben scheint, soll auch er wieder vergeben sein. Seine vermeintliche neue Freundin Julia Fox bezeichnete er in dem Song als seine "neue böse Bitch." Vor wenigen Tagen haben sie sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit geküsst.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson, November 2021

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

