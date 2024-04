Mann geschlagen? Kanye West äußert sich zu Gewaltvorwürfen

Kanye West (46) bricht sein Schweigen. Vor wenigen Tagen soll der Rapper einem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Nun erklärt der "Stronger"-Interpret, was es mit dem Vorfall auf sich hatte. In dem Podcast "The Download" schildert er, dass der Mann seine Ehefrau Bianca Censori (29) unangemessen berührt hatte. Kanye habe den mutmaßlichen Täter daraufhin aufgesucht und ihn aufgefordert, zu gehen. "Ich habe mit dem Mann gesprochen und gesagt: 'Sie müssen jetzt sofort gehen', und er meinte: 'Oh, es ist okay. Und ich sagte: 'Nein, es ist nicht okay'", erinnert er sich zurück. Als der Mann der Forderung nicht nachkam, sei es eskaliert. "Er musste früh ins Bett gehen...Ich habe [...] ihn zugedeckt", umschreibt er die Situation.

Ähnliches schilderte auch ein Vertreter des Rappers in einem Interview mit TMZ. Gegenüber einem Reporter machte der Angestellte deutlich, wie sehr Kanyes Frau angegangen wurde: "Der Angreifer stieß nicht nur mit ihr zusammen. Er steckte seine Hände unter ihr Kleid, direkt auf ihren Körper, er packte sie an der Taille, drehte sie herum und warf ihr dann Küsse zu. Sie wurde misshandelt und missbraucht." Zu dem mutmaßlichen Schlag äußerte sich das Team des "Can't Tell Me Nothing"-Interpreten damals jedoch nicht.

In der Vergangenheit hatte Kanye bereits mehrfach mit körperlichen Auseinandersetzungen auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem mit aufdringlichen Fotografen geriet der Musiker schon oft aneinander. Im Netz gibt es einige Videos, in denen sich der Yeezy-Gründer über Paparazzi aufregt. Auf YouTube kursiert beispielsweise ein Clip, der zeigt, wie Kanye einem Bildreporter die Kamera entwenden möchte.

Getty Images Kanye West, Rapper, mit seiner Frau Bianca Censori

Getty Images Kanye West, Rapper

