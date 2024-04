Wegen Bianca: Schlug Kanye dem falschen Mann ins Gesicht?

Hat er etwa den Falschen erwischt? Kanye West (46) sorgt derzeit wieder für Negativschlagzeilen: Vor wenigen Tagen soll der Rapper einem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Grund für die krasse Entgleisung: Angeblich habe der Mann seine Frau Bianca Censori (29) belästigt. Nun veröffentlicht TMZ weitere Hintergründe zur Tat – demnach griff der Skandalrapper den falschen Mann an. Bei den beiden Männern, die in den Vorfall verwickelt sein sollen, handelt es sich laut dem Magazin um die Zwillingsbrüder Mark und Jonnie Houston. Die beiden haben mehrere angesagte Lokale in Los Angeles. Allerdings soll Kanye nicht dem Bruder ins Gesicht geboxt haben, der Bianca belästigt haben soll, sondern seinem Zwilling. Welcher der Zwillinge mit Bianca aneinandergeriet und welcher von dem "Stronger"-Interpreten Schläge kassierte, ist nicht bekannt.

Laut Insidern, die sich gegenüber dem Blatt äußerten, seien Biancas Anschuldigungen "völlig daneben und einfach nicht zutreffend". Vertreter des Musikers sehen das allerdings anders. "Der Angreifer stieß nicht nur mit ihr [Bianca] zusammen. Er steckte seine Hände unter ihr Kleid, direkt auf ihren Körper, er packte sie an der Taille, drehte sie herum und warf ihr dann Küsse zu. Sie wurde misshandelt und missbraucht", heißt es in einer Erklärung.

Das ist nicht das erste Mal, dass Kanye handgreiflich geworden sein soll: Vergangenes Jahr warf ihm die Fotografin Nichol Lechmanik einen körperlichen Übergriff vor. "Er griff in mein Auto, als wolle er mich schlagen, riss mir mein Handy aus der Hand und warf es dann wütend auf die Straße", so Nichol laut Spiegel auf einer Pressekonferenz. Sie betonte: "Er hat kein Recht, mich anzugreifen, zu verprügeln oder mir Angst davor zu machen, meinen Beruf auszuüben."

Getty Images Jonnie und Mark Houston, 2023 in Los Angeles

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

