Kann Kanye West (44) mit dieser Aktion das Ruder noch mal rumreißen und seiner Ex Kim Kardashian (41) imponieren? Seit rund einem Jahr ist nun schon bekannt, dass der Rapper und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit getrennte Wege gehen. Völlig mit dem Kapitel abschließen kann der Musiker aber offenbar noch nicht. Jetzt textete Kanye sogar einen seiner Songs um und widmete ihn Kim!

Wie Just Jared berichtete, trat Kanye am vergangenen Donnerstagabend gemeinsam mit Kumpel Drake (35) auf einem Benefizkonzert in Los Angeles auf. Als er seinen Song "Runway" performte, fügte er noch einen Extra-Vers hinzu, der sich bei genauem Hinhören wohl ganz klar an seine Noch-Ehefrau Kim richtete: "Du musst sofort zu mir zurückkommen. Genauer gesagt, Kimberly!" Doch ob die dunkelhaarige Schönheit von dem Auftritt ihres einstigen Partners überhaupt etwas mitbekommen hat?

Bisher hatte sich Kim noch nicht persönlich zu der ganzen Sache gemeldet. Ein Insider bestätigte allerdings schon Ende November gegenüber Hollywood Life, dass sie ein Comeback mit dem Künstler ausschließe. "Kim wird nicht wieder mit Kanye zusammenkommen", zeigte sich die Quelle überzeugt.

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian beim "Forbes Women's Summit 2017"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de