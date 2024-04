Kanye West will wohl sein eigenes Pornofilmstudio gründen!

Kanye West (46) hat offenbar große Pläne! Wie TMZ erfahren haben will, plant der Rapper anscheinend, einen Fuß in die Pornoindustrie zu setzen. Wie ein Vertreter des Musikers gegenüber dem Magazin berichtet, soll er schon eine Weile mit dem Gedanken spielen, sein eigenes Erwachsenenfilmstudio zu gründen – mittlerweile nehmen die Pläne wohl Gestalt an: Er soll bereits mit möglichen Partnern verhandeln. In den Gesprächen geht es angeblich darum, ein ganzes Yeezy-Porno-Studio aufzubauen, welches ein Teil einer breiteren Erwachsenenunterhaltung innerhalb der Yeezy-Muttergesellschaft werden soll. Unterstützung soll er von Mike Moz, dem Ex-Mann von Pornostar Stormy Daniels (45), erhalten, der bereits seit mehreren Jahrzehnten als Produzent in der Branche tätig ist.

Für Fans, die den Ex-Mann von Kim Kardashian (43) schon länger verfolgen, mag diese Entwicklung nicht überraschend sein: Kanye machte bereits in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen, weil er offen über seine sexuellen Fantasien und seine Vorliebe für Pornos gesprochen hat. Zudem rappte er mehrfach über Sexszenarien mit verschiedenen Frauen. Derzeit sorgen er und seine Ehefrau Bianca Censori (29) vor allem durch die freizügigen Outfits der Architektin für Aufsehen, die sie angeblich nur seinetwegen tragen soll.

Auch bei Geschäftstreffen seiner Marke soll Kanye durch unangemessenes Verhalten aufgefallen sein: Laut Gerichtsunterlagen, die Mirror vorliegen, hat sein früherer Mitarbeiter Trevor Phillips deshalb Klage eingereicht. Unter anderem soll der "Runaway"-Interpret bei einer geschäftlichen Besprechung bezüglich seiner nicht akkreditierten Schule, der Donda Academy, bei der sie eigentlich den Lehrplan und Gartenbau planen wollten, stattdessen gesagt haben: "Früher hatte ich jeden Tag Orgien, mindestens zwei bis drei Mädchen. Und jetzt kann ich mich nicht einmal mehr hinlegen, ohne mir einen runterzuholen." Daraufhin soll Kanye so getan haben, als würde er masturbieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr Kanye wird wirklich sein eigenes Pornofilmstudio gründen? Ja, das kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen! Nein, ich glaube, das ist Quatsch! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de