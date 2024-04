Unangemessen? Bianca Censori im sexy Look im Disneyland!

Bianca Censoris (29) Outfit sorgt mal wieder für Schlagzeilen! Vergangenen Dienstag besuchte die Australierin mit ihrem Mann Kanye West (46) das Disneyland in Los Angeles – und zwar in einem ziemlich freizügigen Look. Wie Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen, trug sie einen beigefarbenen Mini-Jumpsuit, über dem auf der vorderen Seite eine Stoffbahn drapiert war. Ihre Rückseite schien nur von dem engen Overall verdeckt zu werden. Dazu kombinierte sie lediglich dünne Socken, aus denen ihre Zehen hervorschauten. Schuhe hatte sie keine an. Ehemann Kanye war hingegen deutlich sportlicher und bedeckter unterwegs: Er lief in einem weißen Sportanzug durch den Freizeitpark.

Dass Bianca sich gerne in sehr knappen Looks zeigt, ist keine Neuheit. Doch mit diesem Auftritt sorgt sie jetzt für besonders viel Aufregungen unter den Fans. "Gibt es im Disneyland keinen Dresscode?", "Sie haben sie so reingelassen?" und "Normalos könnten das nicht in dem Freizeitpark tragen!", lauten nur ein paar der schockierten Kommentare auf Instagram. Einige User kritisierten auch, dass andere Besucher bei so einem Outfit rausgeschmissen werden würden oder sich etwas überziehen müssten.

Angeblich sollen diese freizügigen Styles nicht nur von Biancas Seite kommen – vor allem Kanye soll der Grund dafür sein. Die Körpersprache-Expertin Judi James schilderte gegenüber Mirror, dass der "Stronger"-Interpret seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) so provozieren wolle. Diese Looks sollen wohl darstellen, dass Kanye "eine Version von [Kim] gefunden hat, die ihn vergöttert, die genauso schön ist und die sich gerne so kleidet und verhält, wie er es will."

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

