Gerüchte bestätigt: Kanye hat ein Pornofilmstudio gegründet!

Jetzt ist es wohl offiziell: Kanye West (46) hat ein Pornofilmstudio gegründet. Auf seinen Social-Media-Accounts veröffentlichte der Rapper ein sechs Sekunden langes Video, das das Datum des 24. April 2024 zeigt. Darunter stehen die Worte "Yeezy Porn kommt", wobei die Worte offensichtlich eine zweideutige Anspielung sein sollen. Bei seinen Fans kommt das neue Projekt jedoch gar nicht gut an. Unter dem Video auf YouTube kommentieren sie zu Tausenden. "Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Seine Kinder werden das irgendwann sehen und was dann?" und "Das könnte das Schlimmste sein, was er je getan hat, wenn er es durchzieht", sind nur einige der Kommentare.

Kurz nachdem die Ankündigung online gegangen war, wurden Kanye und seine Partnerin Bianca Censori (29) auf dem Weg zu einem Date gesehen. Auf Fotos, die dem Mirror vorliegen, sieht das Paar trotz der Kritik ziemlich entspannt aus. Beide trugen komplett weiße Outfits. Die gebürtige Australierin griff wie gewohnt zu einem sehr knappen Ensemble. Auch auf X kursiert das neue Projekt des Yeezy-Designers schon. Einige Nutzer erinnern an Tweets des Rappers aus dem Jahr 2022, in denen der "Flashing Lights"-Interpret noch eine sehr andere Ansicht zum Thema Pornos hatte. "Pornos aller Art sollten von jeglichen Plattformen entfernt werden. Pornografie ist ein Produkt von Pädophilie. So etwas sollte verbannt werden", schrieb er damals.

Yeezy als Marke gelangte eigentlich als Modekooperation zwischen Kanye und der Sportmarke Adidas zu Ruhm. Nach einigen antisemitischen Kommentaren des Musikers im Jahr 2022 beendete Adidas allerdings die Zusammenarbeit. Seitdem bringt Ye seine eigenen Designs heraus und veröffentlicht neben futuristischen Schuhen auch lässige Kleidung und Unterwäsche. Deshalb ist es für viele seiner Fans auch sehr überraschend, dass er im Namen seiner Marke nun in die Pornoindustrie einsteigen möchte.

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

APEX / MEGA Kayne West, Mai 2023

