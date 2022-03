Da hat Sophia Thomalla (32) einen guten Fang gemacht! Seit Oktober 2021 sind Alexander Zverev (24) und die Beauty offiziell ein Paar. Seitdem unterstützt die Beauty ihren Tennis-Star, wo sie nur kann. Bei fast jedem Match sitzt sie auf der Tribüne und feuert den Olympiasieger an. Derzeit sind die beiden in Brasilien beim Davis-Cup-Qualifier, in dem das deutsche Team nicht zuletzt dank Alex das Achtelfinale erreicht hat. Sophia teilte nach dem Match neue Pics mit ihrem Liebsten!

Auf den Bildern, die die 32-Jährige auf Instagram teilte, legt sie liebevoll ihre Arme um Alex, der oberkörperfrei das Handy für das Selfie hält. Die beiden schauen mit einem strahlend weißen Lächeln direkt in die Kamera – offensichtlich glücklich über Alex' Sieg im Einzel. Auf einem weiteren Bild drückte die Moderatorin ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Sophia schreibt zu den Bildern: "Brasilien, es war eine Ehre, aber Deutschland hat euch wieder in den Arsch getreten" und scheint damit auf das Halbfinale der Fußball-WM 2014 anzuspielen. Die deutsche Nationalmannschaft besiegte das Gastgeberland Brasilien damals mit sieben zu eins. Ähnlich wie Alex, der den Sieg gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:1 und 7:5 holte.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Instagram 2022

Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Sportler des Jahres"-Gala 2021

