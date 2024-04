Sophia Thomalla spaßt im TV über ihren Ex Till Lindemann!

In der Spielshow Denn sie wissen nicht, was passiert ist alles dem Zufall überlassen: Nur die festen Kandidaten Barbara Schöneberger (50), Günther Jauch (67) und Thomas Gottschalk (73) stehen fest. Während in der neuesten Ausgabe Thomas die Moderation der Sendung übernahm, traten Barbara und Günther Spiel um Spiel gegeneinander an. Als prominente Unterstützung bekam der 67-Jährige in der Sendung Sophia Thomalla (34) an die Seite gestellt. Bei einigen der Spiele konnte die Tochter von Simone Thomalla (58) zwar nicht mit ihrer Leistung punkten, dafür aber mit dem ein oder anderen Scherz über ihren Ex Till Lindemann (61) für einen Lacher im Publikum sorgen. Bei dem ersten Spiel, das von den Kandidaten eine blinde Fahrt auf einem mit Feuerlöscher-Antrieb ausgestatteten Bürostuhl abverlangte, scherzte sie über ihren Misserfolg: "Sieben Jahre Rammstein haben mir nichts gebracht!"

Sophias Ex – mit dem sie bis 2015 liiert war – und seine Band sind neben ihrer Rockmusik vor allem für eines bekannt: Ihre außergewöhnliche Bühnenshow inklusive Pyrotechnik. Doch die Beziehung zu dem Pyro-Profi konnte ihr keinen Vorteil verschaffen. Das Bürostuhlrennen war nicht das einzige Spiel, das die 34-Jährige in Gedanken an ihren Ex schwelgen ließ. Beim Feuerspucken kommentierte die Moderatorin scherzend: "Normaler Sonntagabend bei mir und Till gewesen."

Obwohl die Moderatorin und der Frontsänger bereits seit neun Jahren getrennt sind, fließt zwischen ihnen kein böses Blut. Ganz im Gegenteil: Sophia soll noch immer in sehr gutem Kontakt zu ihrem Ex stehen. "Wir pflegen ein unfassbar gutes und freundschaftliches, sehr, sehr inniges Verhältnis", erklärte die Beauty in einem Interview mit Bunte. Auch während Vorwürfe aufgrund vermeintlicher sexueller Belästigung gegen den Sänger laut wurden, stand Sophia zu ihrem langjährigen Freund und Ex-Partner. Die Ermittlungen gegen Till wurden mittlerweile vollends eingestellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Sophias witzigen Anmerkungen über ihren Ex Till? Superlustig! Das ist genau mein Humor. Na ja, die Witze hauen mich ehrlich gesagt nicht wirklich vom Hocker. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de