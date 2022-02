Sophia Thomalla (32) würde ihren Partner wohl überall hin begleiten! Die Moderatorin und Tennis-Ass Alexander Zverev (24) sind schon seit mehreren Monaten ein Paar und unterstützen sich auch beruflich, so gut es geht. Bei nahezu jedem Match, das der Sportler austrägt, feuert ihn seine Sophia direkt vor Ort an. Aktuell sind die zwei in Acapulco in Mexiko, wo Alex an einem Turnier teilnimmt. Aber wie vertreibt sich seine Liebste eigentlich die Zeit, wenn er trainiert und sich auf die Spiele vorbereitet?

In Paul Ripkes (41) Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" erzählte die TV-Bekanntheit, dass es durchaus schlechtere Orte gebe, Zeit totzuschlagen als in ihrer derzeitigen Unterkunft in Mexiko. "Wir sind in einem wunderschönen Hotel, wassernah. Es gibt glasklares Wasser, 35 Grad. Hier schmeiß ich mir 'ne kurze Klamotte an und bräune mich und mach nebenbei ein bisschen Business", plauderte die 32-Jährige aus. Bei einem anderen Turnier im französischen Montpellier hätte die Sache wohl aber etwas anders ausgesehen. "Wir waren froh, dass wir uns hatten", betonte Sophia in Erinnerung daran.

Der 24-Jährige ist total froh, dass seine Partnerin kein Problem damit hat, ihn zu jedem Match-Ort zu begleiten. Mit ihr im Rücken spiele er besonders gut. "Ich denke, für Tennisspieler ist es immer sehr wichtig, wen man neben sich hat. Sophia ist jemand, der mir Ruhe und Sicherheit gibt", verriet der Sportstar im tennis Magazin.

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2021

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de