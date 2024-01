Absoluter Außenseiter: Alex Zverev schafft es ins Halbfinale

Alexander Zverev (26) hat es allen gezeigt! In den vergangenen Jahren war es nicht gut für die deutsche Nummer eins im Tennis gelaufen: Nach einer Operation im Sommer 2022 hatte er sich zwar wieder zurück auf den Platz gekämpft, aber nicht an vorherige Erfolge anknüpfen können. Bei den Australian Open war der Sportler bereits in der zweiten Runde gescheitert. In diesem Jahr sieht das ganz anders aus: Alex hat sich ins Halbfinale des Grand-Slam-Turniers gespielt!

Gegen den Spanier Carlos Alcaraz machte der Außenseiter die Überraschung heute perfekt: Nach knapp drei Stunden verwandelt er seinen ersten Matchball und schlug die Nummer zwei der Welt in vier Sätzen. "Wenn du so klar führst, fängst du an nachzudenken, dein Kopf arbeitet. Aber ich habe zurück gefightet. Ich fühle mich gut. Ich habe viel Blut unter den Fußnägeln, das ist sehr schmerzhaft", erklärt Alex Bild nach seinem Sieg stolz. Zum siebten Mal steht er nun in einem Grand-Slam-Halbfinale: Am Freitag geht es gegen seinen Dauerrivalen Daniil Medvedev.

Alex, der auf er Weltrangliste vier Plätze hinter seinem Gegner steht, lieferte während des Spiels eine beeindruckende Leistung ab und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. "Das ist der beste Zverev, den ich je gesehen habe", schwärmte TV-Experte Boris Becker (56) nach dem zweiten Satz bei "Eurosport".

Getty Images Alex Zverev und Carlos Alcaraz im Viertelfinale der Australian Open 2024

Getty Images Alex Zverev im Viertelfinale der Australian Open 2024

Getty Images Boris Becker und Alexander Zverev

