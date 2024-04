Diese Stars wollen ein Teil von Stefan Raabs Boxkampf sein

Nachdem sich Stefan Raab (57) jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, meldete er sich mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) zurück. Neben seinen langjährigen Fans bekommt der einstige tv total-Host auch prominente Unterstützung. "Boah, geil! Wenn der Kampf kommt, mache ich das Nummerngirl", kommentiert Evelyn Burdecki (35) unter Stefans letztem Instagram-Beitrag. Doch was hält dieser davon? "Wir verhandeln schon über den Bikini. Spaß! Ich bin Fan der ersten Stunde und ja quasi mit ihm aufgewachsen. Ich durfte schon bei ein paar Produktionen für ihn arbeiten. Cooler Typ!", verrät die einstige Dschungelcamp-Kandidatin im Interview mit Bild.

Sophia Thomalla (34) sieht sich hingegen als Stefans Moderatorin, wie ebenfalls unter seinem letzten Post hervorgeht: "Für den Moderationsjob würde ich sogar die Grünen wählen!" Aber auch Gülcan Kamps (41) scheint davon nicht abgeneigt zu sein. "Hi Stefan, wenn du eine gute Moderatorin brauchst, melde dich! Habe an dem Tag Zeit", so die TV-Bekanntheit. Ob den Promis die Ehre zuteilwird, Stefan bei seinem großen Comeback zu unterstützen, bleibt allerdings abzuwarten.

Der Kampf gegen die Profiboxerin klang für viele Fans von Stefan zunächst wie ein Aprilscherz – doch tatsächlich! Am Dienstag startete der Kartenverkauf für den Boxkampf – dabei wurde sofort klar, dass die Fans Stefans Comeback kaum erwarten können: Binnen weniger Minuten waren die Tickets ausverkauft! Bis zum Kampf müssen sie sich aber noch ein wenig gedulden: Am 14. September werden der 57-Jährige und seine Rivalin erneut in den Ring steigen. Stefan und Regina kämpften bereits 2001 und 2007 gegeneinander.

Evelyn Burdecki, Reality-TV-Sternchen

Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

