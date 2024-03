Sophia Thomalla betont, dass sie keine Spielerfrau ist

Sie ist nicht wie die anderen. Seit Oktober 2021 gehen Sophia Thomalla (34) und Alexander Zverev (26) als Paar durchs Leben. Während sie als Moderatorin oftmals auf Reisen gehen muss, steht der Hamburger täglich auf dem Tennisplatz. Trotz ihres stressigen Alltags begleitet die TV-Bekanntheit ihren Liebsten so oft es geht bei seinen Turnieren. Doch das heißt nicht, dass Sophia sich als klassische Spielerfrau sieht.

Die 34-Jährige wurde von einem Instagram-User gefragt, was die Unterschiede zwischen einer Tennis- und einer Fußballspielerfrau seien. Gewohnt schlagfertig antwortete Sophia: "Die Fußballspielerfrauen kommen mit einer Clutch zum Match, Tennisspielerfrauen mit einem Jutebeutel, weil sie so viel Zeug mitschleppen müssen." Alex' Freundin schien die Frage mit Humor zu nehmen und durch die Blume sagen zu wollen, dass sie ihrem Freund ein großer Support sein möchte.

Der Tennisprofi weiß, was er an seiner Freundin hat. Anlässlich Sophias Geburtstag widmete Alex ihr einen süßen Beitrag. "Herzlichen Glückwunsch an das Multitalent, das Physio, Panda-Mama und Hundesitterin ist", schrieb der 26-Jährige unter seinen Instagram-Post. Ein kleiner Scherz durfte nicht fehlen: "Der Mangel an beruflichen Möglichkeiten war nie ein Problem, aber ich dachte, die Leute sollten die wichtigsten kennen", stellte Alex klar.

Getty Images Alex Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Juni 2023

