Snoop Dogg (50) muss keine juristischen Konsequenzen mehr befürchten. Anfang Februar hatte eine Frau Klage gegen den Rapper eingereicht und behauptet, dass er sie sexuell missbraucht habe. Zusammen mit einem seiner Mitarbeiter habe der US-Amerikaner auf Oralsex bestanden und seinen Penis wiederholt in ihren Mund geschoben. Snoop Dogg hatte die Vorwürfe zuletzt vehement von sich gewiesen. Jetzt wurde der Fall sogar ad acta gelegt – die Klägerin hat die Anzeige wohl zurückgezogen.

Radar Online liegen Gerichtsdokumente vor, aus denen hervorgeht, dass die unbekannte Frau ihre Klage zurückgezogen hat. Demnach habe sie das Gericht am späten Mittwochabend darüber informiert. In der Akte heißt es: "Die Klage wird von der Klägerin in vollem Umfang fallengelassen." Warum das mutmaßliche Opfer nun nicht mehr gerichtlich gegen den Musiker vorgehen will, ist nicht bekannt.

Zuletzt hatte die Frau behauptet, dass es 2013 nach einer Veranstaltung zu einem sexuellen Übergriff gekommen sei. Nach einer Party sei sie zusammen mit Snoop Doggs Freund Bishop Don Jon aufgewacht und habe dessen Glied im Gesicht gespürt. Daraufhin seien sie dann auch zu dem 50-Jährigen Rapper gefahren, der sie dann ebenfalls zum Oralverkehr gezwungen habe.

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de