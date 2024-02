"Ewige Liebe": Snoop Dogg gedenkt seines Bruders Bing (†)

Der berühmte Rapper Snoop Dogg (52) gedenkt seines verstorbenen Bruders Bing Worthington mit einem ergreifenden Social-Media-Beitrag. Mit einem nostalgischen Foto, das während der Beerdigung ihrer Mutter Beverly Tate vor etwas mehr als zwei Jahren aufgenommen wurde, feiert Snoop Dogg das Andenken an Bing. In der Bildunterschrift erwähnt Snoop ihre gemeinsame Mutter Beverly, die im Jahr 2021 im Alter von 70 Jahren verstarb, und teilt mit seinen Instagram-Followern, wie sehr er Bings Lachen und seine Fähigkeit, die Familie zum Lächeln zu bringen, vermisst.

In den vergangenen Tagen teilte Snoop Dogg auf Social Media zahlreiche Fotos und Videos seines geliebten Bruders. Sein aktueller Post zeigt die große Trauer des Rappers, denn nun vermisst er beide – seine Mutter und seinen Bruder. Der zweite Verlust geht dem US-Amerikaner richtig nahe, wie seine Zeilen vermuten lassen: "Ewige Liebe von Beverlys Jungs. Bing, ich vermisse dein Lachen und die Art, wie du uns zum Lächeln gebracht hast. Leiste Mama da oben Gesellschaft, bis ich nachkomme!" Seine Fans kommentieren den Beitrag mit Worten der Anteilnahme und drücken ihr Beileid aus.

Bing Worthington hinterlässt auch sein eigenes musikalisches sowie geschäftliches Erbe. Er begann seine Karriere als Roadie für Snoop Dogg, bevor er zu dessen Tourmanager aufstieg und betonte 2016 in einem Interview mit Vice, dass er sich seinen Weg nach oben erarbeitet habe. Als Teil der Musikgruppe Lifestyle veröffentlichte er den Track "Tha Jump Off", der sogar im Soundtrack des Films "Van Wilder: The Rise of Taj" auftauchte. Worthington war ein kreativer Geist und Geschäftsmann zugleich, der einige Firmen zusammen mit Snoop Dogg leitete, darunter Dogg Cadillac DeVilles und Dogg Skateboards. Er verriet, dass ihn Musik und Business gleichermaßen faszinierten und er sein Talent im Verknüpfen beider Bereiche sah.

Es ist nicht der erste Tiefschlag, den die Familie von Snoop Dogg in den vergangenen Wochen verkraften und gemeinsam durchstehen musste. Cori Broadus (24), die 24-jährige Tochter des Rappers, erlebte vor fünf Wochen einen schockierenden medizinischen Notfall. Cori, die seit ihrem sechsten Lebensjahr gegen die Autoimmunerkrankung Lupus kämpft, erlitt einen Schlaganfall – ihre Erfahrung teilte sie in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans: "Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall. Ich brach in Tränen aus, als ich erfahren habe, dass ich einen Schlaganfall hatte. Ich bin erst 24, was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um das alles zu verdienen?" Einige Tage nach dem Vorfall durfte die junge Frau dann wieder nach Hause und weinte deshalb sogar vor Freude. Mit einem "Willkommen zu Hause"-Schild wurde Cori in ihren vier Wänden empfangen und erholt sich seitdem von dem Vorfall.

Snoop Doggs Bruder Bing Worthington

Snoop Dogg, Rapper

Snoop Dogg, Musiker

Cori Broadus, Tochter von Snoop Dogg

