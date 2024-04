So rettete Musiker Charlie Wilson die Ehe von Snoop Dogg

Dafür wird ihm Snoop Dogg (52) für immer dankbar sein. Als Sänger und Musiker Charlie Wilson auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet wurde, hielt der Rapper eine Rede für seinen Freund – und haute eine pikante Geschichte rund um seine Ehe raus. Der "Drop It Like It's Hot"-Interpret verriet, dass es eine Phase gab, in der er überlegt hatte, sich von seiner Ehefrau Shante Broadus (52) zu trennen. Charlie habe ihn daraufhin bei Seite genommen und seinem Kumpel ins Gewissen geredet. "Er war der Einzige, der Mann genug war, um mich zur Seite zu ziehen und mir zu sagen: 'Versaue nicht eine gute Sache. Geh nach Hause. Du hast die tollste Frau der Welt. Du hast eine Familie'", erzählte Snoop.

Snoop und Charlie verbindet eine langjährige Freundschaft. Auch musikalisch waren die beiden bereits mehrfach gemeinsam aktiv. 1996 arbeiteten sie erstmals zusammen an Snoops Album "Doggfather". Es folgten diverse weitere Projekte. Unter anderem veröffentlichten die Musiker gemeinsame Songs wie "Signs", "Beautiful" oder "One More Day". In einem Interview mit Yahoo Entertainment erklärte Charlie, dass er Snoop für immer dankbar dafür sein werde, dass dieser ihn mit der jüngeren Generation von Künstlern zusammengebracht hatte. "Als ich mit ihm auftrat, wollte mich jeder haben – die ganze Hip-Hop-Gemeinde – und von da an ging es [wieder] los", erzählte die R&B-Legende.

Eine andere enge Promi-Freundschaft von Snoop Dogg ist die mit Martha Stewart (82). Der Musiker und die TV-Persönlichkeit lernten sich 2008 am Set von Marthas Kochshow "The Martha Stewart Show" kennen. Schnell entwickelte sich zwischen den beiden eine Freundschaft. "Es ist Magie! Ich mag es, dass ich aus meiner Schublade herauskommen kann. Martha und ich geben uns die Hände und bringen Menschen einfach zusammen", schwärmte Snoop in einem Us Weekly-Interview von seiner Freundin.

Getty Images Shante Broadus, Charlie Wilson und Snoop Dogg

Getty Images Snoop Dogg und Martha Stewart, 2017

Wie findet ihr es, dass Snoop Dogg diese Geschichte öffentlich erzählt? In Ordnung! Es ist schließlich eine nette Anekdote. Na ja, ich finde, er hätte die Geschichte lieber privat halten sollen.



