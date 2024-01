Snoop Doggs Tochter darf nach Schlaganfall nach Hause!

Cori Broadus (24) kann ein bisschen aufatmen. Die Tochter von Snoop Dogg (52) erlitt vor wenigen Tagen einen Schlaganfall. Kurz darauf machte der Rapper öffentlich, dass sie auf dem Weg der Besserung sei und sich nach und nach davon erhole. Cori selbst hatte ihren Fans verraten, dass sie keinen Blutverdünner mehr bekomme und bald nach Hause gehen dürfe. Nun hat sie das Krankenhaus verlassen.

"Der CT-Scan meiner Brust ist normal und ich kann heute nach Hause gehen. Ich könnte weinen", freute sich Cori in ihrer Instagram-Story. In ihren eigenen vier Wänden wurde sie offenbar auch herzlich empfangen. "Willkommen zu Hause", war auf einem Schild im Wohnzimmer zu lesen. Darüber hinaus bedankte sich die 24-Jährige bei ihren Fans für die Gebete und die tolle Unterstützung in der schweren Zeit.

Kurz zuvor hatte sich auch Coris Mutter Shante Broadus (52) auf Social Media zu Wort gemeldet. "[Sie ist] die stärkste Person, die ich kenne, mein Baby, meine Kämpferin", schrieb sie zu einem gemeinsamen Throwback-Foto, auf dem Cori noch ein Kind war.

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Snoop Dogg und ihre Mutter Shante

Instagram / bosslady_ent Throwback-Foto von Shante Broadus mit ihrer Tochter Cori und Relly Rellzz

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Tochter von Snoop Dogg

