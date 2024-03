Diese Berühmtheiten sind überraschende Best Friends Forever!

Das Netzwerk der Promis ist weit verzweigt. So weit, dass man oft gar nicht mitbekommt, wer wen kennt. Oder wusstet ihr, dass Reality-TV-Bekanntheit Kourtney Kardashian (44) und TikTok-Influencerin Addison Rae (23) Pyjama-Partys miteinander feiern? Die beiden wurden einander im Juni 2020 vorgestellt und harmonierten auf Anhieb super! Sie starteten gemeinsame Projekte wie YouTube-Videos. Kourtney trat sogar in Addisons Film "Einer wie Keiner" auf. Die Schauspielerin feierte Weihnachten 2022 mit Kourtneys Familie. Auch auf Instagram zeigen sich die Ladys gerne zusammen, beispielsweise in einem vergnügten Schnappschuss vom vergangenen Sommer.

Die diesjährigen Oscars boten Gelegenheit für ein freudiges Wiedersehen zwischen den langjährigen Freundinnen Jennifer Lawrence (33) und Kris Jenner (68). Bereits 2015 verblüfften die beiden das Internet, als sie ein lustiges Foto von sich zusammen in einem Hotelbett posteten. Das Oberhaupt des Kardashian-Clans hatte die Schauspielerin zu ihrem Geburtstag im Hotel überrascht – sie verbrachten einen Abend mit Drinks und Karaoke zusammen. Das sollte der Beginn einer langen Freundschaft sein, wie Kris auf Instagram unter dem Foto schrieb: "Gott, ich liebe dich! Danke, dass du diesen Abend zu einem so wundervollen Erlebnis gemacht hast! Alles Gute zum Geburtstag, Hübsche!" Vier Jahre später erschien die Unternehmerin auf Jennifers Hochzeit und ließ dafür sogar die Geburtstagsparty ihrer eigenen Tochter Kim (43) sausen.

Eines der verblüffendsten Freundschaftsduos sind aber Snoop Dogg (52) und Martha Stewart (82). 2008 lernten sie sich am Set von Marthas Kochshow "The Martha Stewart Show" kennen, als der Rapper dort einen Gastauftritt hatte. Die beiden kommen aus komplett verschiedenen Welten, und doch hat sich eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen entwickelt. Der "Drop It Like It’s Hot"-Interpret sagte 2019 in einem Interview mit Us Weekly: "Es ist Magie! Ich mag es, dass ich aus meiner Schublade rauskommen kann. Martha und ich geben uns die Hände und bringen Menschen einfach zusammen."

Ein weiteres prominentes Gesicht, mit dem Kourtney Kardashian befreundet ist, ist "Game of Thrones"-Darstellerin Maisie Williams (26). Die Schauspielerin erklärte im Mai 2022 in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (49)", wie es dazu kam. Zuerst sei sie sehr nervös gewesen, Kourtney und ihren Mann Travis Barker (48) während der Met-Gala 2022 anzusprechen. Aber sie erzählte: "Sie hatten sich vor zwei Jahren zu Halloween als Sid und Nancy von den Sex Pistols verkleidet und ich kannte Sid und Nancy, weil wir zusammen eine Serie gedreht hatten! Das war also mein Einstieg." Laut ihr war das auch schon genug, um die Freundschaft zu schließen.

Freunde findet man als Promi also überall und auch über jegliche Unterschiede hinweg. Die beliebteste Kombination scheint dabei, die aus Schauspieler und Musiker zu sein, wie Angelina Jolie (48) und Gwen Stefani (54), aber auch Penn Badgley (37) und Cardi B (31) beweisen. Erstere trafen sich früher zu Doppeldates und haben sich auch als Mütter weiterhin getroffen. Penn und Cardi hatten über soziale Medien Kontakt aufgebaut und im Scherz sogar die Profilbilder ausgetauscht.

