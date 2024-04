Bei den Oscars: Florence Pughs Mutter kiffte mit Snoop Dogg

Florence Pugh (28) erinnert sich zurück an eine lustige Begegnung mit Snoop Dogg (52). Zu der Oscar-Verleihung 2020, bei der sie für ihre Leistung in "Little Women" als beste Nebendarstellerin nominiert war, wurde sie von ihren Eltern begleitet. Zunächst schien alles normal, bis ihre Mutter Deborah plötzlich weg war. "Wir gingen zu der Afterparty und meine Mutter verschwand für eine Stunde", berichtet die Schauspielerin bei "Jimmy Kimmel Live". Sehr zu ihrer eigenen Überraschung musste sie kurz darauf feststellen: "Sie kam zurück und hatte mit Snoop Dogg gekifft!"

Schließlich habe der "Dune"-Star den Rapper bei einer Party im Jahr 2023 wiedergetroffen – und ihn sofort konfrontiert: "Ich ging zu ihm hin und sagte: 'Du... du hast meine Mutter high gemacht!'" Der "Drop It Like It's Hot"-Interpret soll sich begeistert umgeschaut haben in der Annahme, Florence hätte ihre Mama erneut als Begleitung mitgebracht – zwischen den beiden hat sich wohl eine unerwartete Freundschaft entwickelt! Schließlich entschieden er und Florence, Deborah gemeinsam eine Nachricht zu schicken. Die Britin lacht: "Also habe ich meiner Mutter ein Video geschickt, auf dem Snoop Dogg sagt: 'Wo bist du, Baby? Ich vermisse dich!'"

Neben seiner Musik ist der US-Amerikaner wohl am bekanntesten für seinen Cannabis-Konsum am bekanntesten – bis zu 80 Joints soll er pro Tag vernichten. Umso überraschender war sein plötzlicher Sinneswandel im November des vergangenen Jahres. "Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben", verkündete er auf Instagram. Doch seine Abstinenz hielt wohl nicht lange: Gerade einmal fünf Tage später wurde er schon wieder von den Paparazzi mit seinem liebsten Grünzeug erwischt.

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2023

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

