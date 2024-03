Vor Beerdigung: Snoop Dogg zollt verstorbenem Bruder Tribut

Er ist in tiefer Trauer. Snoop Dogg (52) musste Mitte Februar einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Der Bruder des Rappers war im Alter von 44 Jahren plötzlich verstorben. Nach Bings Tod teilte der "Who Am I"-Interpret emotionale Zeilen und ging sehr offen mit seinem Schmerz um. Rund zwei Wochen später soll nun die Beerdigung stattfinden, weswegen Snoop seines geliebten Bruders gedenkt.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der 52-Jährige ein Foto von Bing. "Ruhe in Frieden, kleiner Bruder", lauten Snoops rührende Zeilen. "Sei mein führendes Licht", fügt er noch hinzu. Wie Hello berichtet, soll die Beerdigung am 1. März in Beverly Hills stattgefunden haben. Der Verstorbene sei auf dem Friedhof in Inglewood bei Los Angeles beigesetzt worden sein.

Es ist nicht das erste Familienmitglied, von dem sich Snoop verabschieden musste. Im Oktober 2021 war Beverly, die Mutter des Musikers, verstorben. Vor ihrem Tod soll es der 70-Jährigen nicht gut gegangen sein. Snoop hatte seine Community zu Gebeten für seine geliebte Mutter aufgerufen.

Instagram / badabing33 Snoop Doggs Bruder Bing Worthington

Instagram / snoopdogg Snoop Dogg im November 2023

Instagram / snoopdogg Beverly Tate, Snoop Doggs Mutter

