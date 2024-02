Snoop Doggs Bruder Bing Worthington (44†) ist verstorben!

Er ist in tiefer Trauer. Snoop Doggs (52) jüngerer Halbbruder Bing Worthington war über Jahre hinweg ein fester Bestandteil seiner Crew. So begleitete er den "Who Am I"-Interpreten zunächst als Roadie und wurde schließlich zum Tourmanager ernannt. Nachdem beide vor wenigen Jahren ihre gemeinsame Mutter verloren haben, verkündet Snoop nun eine weitere erschütternde Nachricht: Sein Bruder Bing ist im Alter von 44 Jahren verstorben!

Auf Instagram schreibt der Musiker: "Du hast uns immer zum Lachen gemacht. Du bist wieder bei Mama." Dazu postet der Rapper ein Bild von sich und seinem jüngeren Bruder in einer Umkleidekabine, sowie ein kurzes Video der beiden auf einem Friedhof. In diesem macht Bing einen Witz und entlockt den Anwesenden und seinem berühmten Bruder ein Lachen.

Die Fans nehmen auch auf der Plattform Abschied und bekunden ihre Trauer. "Ich hoffe, du findest Frieden mit deiner wunderschönen Mutter Miss Beverly. Das ist so traurig!", schreibt ein Nutzer und ein weiterer fügt hinzu: "Man... Bruder... Ruhe in Frieden. Ich hasse es, diese Nachrichten zu hören!" Die genaue Ursache seines Todes ist bisher noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / snoopdogg Snoop Dogg und seine Mutter

Anzeige

Instagram / badabing33 Snoop Doggs Bruder Bing Worthington

Anzeige

Instagram / badabing33 Snoop Dogs Bruder Bing Worthington (l) mit Snoops Mutter Beverly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de