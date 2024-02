"Starke Verbindung": Snoop Dogg und Martha Stewart sind BFFs

Das ist eine ungewöhnliche Freundschaft! 2008 war Snoop Dogg (52) das erste Mal in Martha Stewarts (82) Kochshow aufgetreten. Den Rapper verbindet augenscheinlich gar nichts mit der wesentlich älteren Moderatorin – doch im Laufe ihrer Karrieren traf das ungleiche Paar beim Dreh zu Werbespots noch öfter aufeinander und hatte sogar eine gemeinsame Show! Inzwischen sind Snoop Dogg und Martha richtig enge Freunde!

In den fünfzehn Jahren ihrer Zusammenarbeit hat sich eine echte Bindung zwischen den beiden aufgebaut. Gegenüber The Hollywood Reporter schwärmt der Schauspieler: Martha sei sein "Homegirl" und die "besondere Verbindung" der beiden "reiche weit zurück". Im Interview mit NBC News betont er begeistert, wie lustig er die 82-Jährige finde. "In diesem Moment wusste ich, dass ich für den Rest meines Lebens mit dieser Frau zusammen sein wollte", berichtet Snoop von einer Show, in der Martha Justin Bieber (29) veräppelte.

Die Verbindung der beiden ist sogar so eng, dass sie ständig nacheinander gefragt werden! "Ich sagte: 'Weißt du, Snoop, wenn ich auf eine Party gehe, wollen die Leute nur wissen, wie es Snoop Dogg geht'", erzählt Martha. Snoop geht es ähnlich: "Er sagte: 'Willst du etwas wissen, Martha? Wenn ich auf eine Party gehe, wollen alle wissen, wie es Martha geht.'"

Martha Stewart und Snoop Dogg

Snoop Dogg und Martha Stewart im Mai 2017

Martha Stewart

