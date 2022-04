Ruth Teles macht aus Spaß ein Work-out! Die Brasilianerin machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Fitnessinfluencerin. Via Social Media dokumentiert die Blondine ihr hartes Training und präsentiert ihren Followern gerne stolz ihren knackigen Body. Hinter Ruths schweißtreibenden Sporteinheiten steckt auch ein Ziel: Sie will eine Mini-Taille und einen Mega-Po! Und dafür steht auch regelmäßiger Sex auf dem Trainingsplan!

Wie der Daily Star berichtet, setzt Ruth eigentlich größtenteils auf Hot Yoga und eine strenge Diät, um ihren im Umfang fast 100 cm messenden Po zu formen und ihre Taille so schmal wie möglich zu halten. Doch auch eine andere "Sportart" ist ihr dabei sehr behilflich: Ruth schwört auf Schäferstündchen! "Zweimal am Tag Sex zu haben ist wie eine Stunde auf dem Laufband. Ich kann 400 Kalorien mehr verbrennen, ohne mich so zu verausgaben wie beim Laufen. Das ist es wert", erklärte die Beauty.

Ruth hat sich selbst bereits den Titel für den flachsten Bauch auf Instagram vergeben. Doch mit der Einstellung der Südamerikanerin sind nicht alle User der Plattform einverstanden – die 26-Jährige bekommt deswegen sogar jede Menge Hasskommentare! Deshalb hat sie die Kommentarfunktion mittlerweile ausgestellt.

Ruth Teles im Bikini, Mai 2020

Ruth Teles, Fitness-Influencerin

Ruth Teles, Fitness-Influencerin

