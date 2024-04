Trennten sich Brittany Cartwright und Jax etwa wegen Geld?

Brittany Cartwright (35) enthüllt weitere Details zur Trennung von ihrem Ex-Partner Jax Taylor (44)! Ende Februar verkündeten die TV-Persönlichkeiten, eine Beziehungspause einzulegen. In der aktuellen Folge von "Vanderpump Rules" plaudert Brittany aus, dass ein ganz bestimmtes Thema zu großen Spannungen in der Beziehung führte. "Ich weiß, dass immer, wenn Jax und ich eine Phase durchmachten, in der ich mal mehr Geld verdiente, ich gemerkt habe, dass das etwas für ihn verändert hatte", erklärt sie in der Sendung und gibt im selben Atemzug zu: "Wir haben uns allein deswegen oft gestritten." Das finanzielle Ungleichgewicht soll laut der Brünetten das Ego des Realitystars verletzt haben.

Doch das soll nicht der einzige Grund sein, weshalb sich das Paar entfremdet hat. In einer Episode von "The Valley" deutete die 35-Jährige an, dass Zuneigung und Intimität in der Beziehung der TV-Stars zur Mangelware geworden waren. "Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich zu mir hingezogen fühlt, wir haben nie Sex", verriet die TV-Bekanntheit. Darüber hinaus wurde gemunkelt, dass Jax seine Ex betrogen habe. Diese Gerüchte hatte Brittany jedoch bereits dementiert.

Bis zur Trennung vor rund zwei Monaten gingen Jax und Brittany beinahe ein ganzes Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. 2015 lernte sich das einstige Paar kennen und schließlich auch lieben. Trotz turbulenter Zeiten rauften sich die beiden immer wieder zusammen und gaben sich schließlich im Jahr 2019 das Jawort. Kurz darauf, im Jahr 2021, erblickte ihr gemeinsamer Sohn Cruz das Licht der Welt. Trotz des Beziehungsaus werden die TV-Persönlichkeiten also für immer miteinander verbunden sein.

Instagram / mrjaxtaylor Brittany Cartwright und Jax Taylor, TV-Stars

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

