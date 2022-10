Sprachverlust: TV-Star Peter Weck hatte einen Schlaganfall

Peter Weck (92) versetzt seine Fans in Sorge. Der Schauspieler steht seit fast 70 Jahren vor der Kamera. Einem breiten Publikum wurde er in den 1980er-Jahren durch seine Rolle in der Serie "Ich heirate eine Familie" bekannt. Danach war er unter anderem in TV-Produktionen wie "Donna Leon", Das Traumschiff oder dem Tatort zu sehen. In den vergangenen Jahren ist es jedoch deutlich ruhiger um ihn geworden. Jetzt wurde bekannt: Peter hatte vor ein paar Monaten einen Schlaganfall.

Philipp, der Sohn des TV-Stars erzählte nun gegenüber Bild, dass sein Vater im Spätsommer einen Schlaganfall erlitten hatte, der sich vor allem auf seine rechte Körperhälfte ausgewirkt hat. Das Ganze sei so schlimm gewesen, dass er zwischenzeitlich weder laufen noch sprechen konnte. Nach einer sechswöchigen Reha scheint er jedoch auf dem Weg der Besserung zu sein. Der 92-Jährige sei inzwischen wieder zurück in seinen eigenen vier Wänden, benötige aber noch Pflege. Mithilfe eines Physiotherapeuten möchte er nun wieder laufen lernen.

Eine große Stütze dürfte Peter wohl auch seine Freundin sein. 2020 machte der Seriendarsteller im Interview mit Bunte öffentlich, dass er mit der über 42 Jahre jüngeren Kinderpsychologin Joanna Rzepa liiert ist. Inzwischen haben sich die beiden mehrfach zusammen auf Events gezeigt.

Getty Images Peter Weck, Schauspieler

Getty Images Peter Weck im März 2016 in Wien

ActionPress Joanna Rzepa und Peter Weck im September 2021 in Wien

