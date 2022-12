Weltweiter Shitstorm: Alle Infos zum Balenciaga-Skandal

Balenciaga lieferte in den vergangenen Tagen eine Menge Schlagzeilen. Das Modelabel geriet mit einer umstrittenen Kampagne in die Kritik: In der Werbung waren Kinder zu sehen, die mit Fetisch-Teddys posierten. Daraufhin zeigten sich viele Promis schockiert und distanzierten sich vom Unternehmen – unter ihnen Kim Kardashian (42), die mit der Marke eng zusammenarbeitet. Vor einigen Tagen veröffentlichte Balenciaga dann ein Statement, in dem es auf die Vorwürfe eingeht.

