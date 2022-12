Bandkollege enthüllt: Terry Hall (†) war an Krebs erkrankt!

Ist Terry Hall etwa einer Krebserkrankung erlegen? Am Dienstag erschütterten traurige Nachrichten die Musikwelt. Der Sänger der britischen Band The Specials ist überraschend im Alter von nur 63 Jahren verstorben. Wie die Band bekannt gegeben hatte, sei der Musiker krank gewesen. Was genau er hatte, wurde jedoch nicht verraten. Doch nun meldete sich der Bassist Horace Panter zu Wort: Bei Terry sei vor seinem Tod Krebs diagnostiziert worden.

Auf Facebook berichtete der Musiker seinen Fans von Terrys letzten Wochen vor seinem Tod. So habe sich der Sänger bereits im September nicht gut gefühlt. Nachdem es dem gebürtigen Briten immer schlecht gegangen war, habe er sich ins Krankenhaus begeben. Im Oktober folgte dann die niederschmetternde Diagnose. "Bei ihm wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert, der auf seine Leber übergegriffen hat. Das ist ernst. Lebensbedrohlich ernst", habe ihnen damals ihr Manager mitgeteilt.

Die Krebserkrankung habe bei Terry zusätzlich Diabetes ausgelöst. Erst nachdem die Krankheit behandelt wurde, habe der Sänger die Chemotherapie machen können. Bis zuletzt habe Terry nicht gewollt, dass jemand von seiner Erkrankung und seinem kritischen Gesundheitszustand erfährt.

