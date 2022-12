Kurze Krankheit: The-Specials-Sänger Terry Hall verstorben

Fans der Band The Specials müssen Abschied nehmen. Als Sänger der britischen Band wurde Terry Hall in den 70er- und 80er-Jahren berühmt. Die Gruppe vereinte die Musikrichtungen Ska und Punk und feierten damit große Erfolge. Mit ihren einprägsamen Songs prägten sie eine ganze Generation und dazu trug der Frontmann seinen wesentlichen Teil bei. Doch nun wurde im Netz eine traurige Nachricht geteilt: Terry ist im Alter von 63 Jahren verstorben.

Über Twitter verkündeten Terrys Bandmitglieder von The Specials den Tod ihres Kollegen. "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Terry, unser wunderbarer Freund, Bruder und einer der brillantesten Sänger, Songschreiber und Texter, die dieses Land je hervorgebracht hat, nach kurzer Krankheit gestorben ist", hieß es in dem Statement. "Terry war ein wunderbarer Ehemann und Vater und einer der freundlichsten, lustigsten und aufrichtigsten Seelen", lobte die Gruppe ihren Mitgründer. An welcher Krankheit er litt, ist bisher aber noch nicht bekannt.

1981 löste sich The Specials auf, aber Teile der Band treten bis heute auf und auch Terry machte weiterhin Musik. Er trat solo auf, gründete aber auch drei weitere Bands, mit denen er Musik machte. Auch auf der Bühne wurde er in der Branche legendär. Seine Fans werden wohl kaum vergessen, dass er die Bühne oft mit den Worten "Liebe, Liebe, Liebe" verließ.

Getty Images Terry Hall im Juni 2014

Getty Images Terry Hall, Musiker

Getty Images Terry Hall, Sänger

