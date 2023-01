Nach Krebs: Sébastien Haller macht Hattrick im zweiten Spiel

Sébastien Haller (28) kann endlich zeigen, was in ihm steckt. Nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam im vergangenen Juli wurde bei dem Stürmer noch während der Saisonvorbereitung Hodenkrebs diagnostiziert. In der darauffolgenden Zeit musste sich der 28-Jährige zwei Operationen und einer Chemotherapie unterziehen. Vor zwei Tagen feierte der Kicker dann schließlich sein Debüt für den BVB. Und bereits beim zweiten Match konnte der Stürmer knipsen, was das Zeug hält.

Borussia Dortmund bereitet sich aktuell auf die Rückrunde vor. Im Zuge dessen trat die Mannschaft des BVB in einem Testspiel gegen den FC Basel an. Auch dort kam Sébastien zum Einsatz – und konnte auch sein erstes Tor im Trikot der Schwarzgelben erzielen. Vom Punkt erzielte er zunächst das 4:0 für Borussia Dortmund, ehe er das 5:0 nach Querpass von Julian Brandt (26) nachlegen konnte. Zum Abschluss erzielte der Stürmer seinen dritten Treffer – und benötigte dafür insgesamt nicht einmal acht Minuten.

Bei seinem Debüt wurde er im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf beim Stand von 2:1 in der 74. Minute eingewechselt. "Es war ein großartiger Moment. Ich habe hart gearbeitet und wollte unbedingt dabei sein!", sagte der Stürmer im anschließenden Interview laut BVB.

Sébastien Haller, Fußballprofi

Sébastien Haller, Fußballer von Borussia Dortmund

Sébastien Haller, Fußballstar

