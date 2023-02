Krebsheilung: Sébastien Haller macht erstes Bundesliga-Tor

Sébastien Haller (28) hat so lange auf diesen einen Moment gewartet. Bei dem Stürmer von Borussia Dortmund wurde im Sommer vergangenen Jahres Hodenkrebs diagnostiziert. In der darauffolgenden Zeit musste sich der 28-Jährige zweimal operieren lassen und sich anschließend einer Chemotherapie unterziehen. Inzwischen ist der französische Fußballspieler allerdings wieder richtig fit – und konnte nun auch endlich sein erstes Tor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielen.

Beim 5:1 gegen den SC Freiburg am Samstag erzielte Sébastien seinen ersten Pflichtspieltreffer für den BVB – und das am Weltkrebstag. Nach einer Flanke von Guerreiro verwandelte der Stürmer, der nach überstandener Tumorerkrankung zum zweiten Mal in der Startelf stand, den Ball erfolgreich im Tor des Tabellensechsten. "Ich habe seit Tag eins darauf gewartet", sagte er danach dpa. Für einen Stürmer gebe es nichts Besseres, als zu treffen: "Das gibt mir einen Schub."

Bereits im Trainingslager vor drei Wochen konnte Sébastien zeigen, dass er wieder auf dem Weg zu alter Topform ist. Im Testspiel gegen den Schweizer Klub FC Basel konnte der Stürmer erst einen Elfmeter verwandeln, bevor er Borussia Dortmund zwei weitere Treffer bescherte – dafür benötigte er insgesamt nicht einmal acht Minuten.

Getty Images Sébastien Haller schießt sein Tor gegen den SC Freiburg

Getty Images Sébastien Haller, Fußballstar

Getty Images Sébastien Haller, Fußballer von Borussia Dortmund

