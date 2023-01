Nach Krebsdiagnose: Sébastien Haller (28) feiert Comeback

Sébastien Haller steht endlich wieder auf dem Platz! Nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam im vergangenen Juli wurde bei dem Stürmer noch während der Saisonvorbereitung Hodenkrebs diagnostiziert. In der darauffolgenden Zeit musste sich der 28-Jährige zwei Operationen und einer Chemotherapie unterziehen. Nun stand der französische Fußballer endlich zum ersten Mal im schwarz-gelben Trikot für seinen neuen Verein Borussia Dortmund auf dem Rasen.

Im Rahmen eines Trainingslagers in Marbella, in dem sich die Dortmunder aktuell auf die anstehende Rückrunde vorbereiten, wurde Sébastien im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf eingewechselt. Beim Stand von 2:1 kam der Sommerneuzugang in der 74. Minute für den 18-jährigen Youssoufa Moukoko (18) ins Spiel. "Es war ein großartiger Moment. Ich habe hart gearbeitet und wollte unbedingt dabei sein!", sagte der Stürmer im anschließenden Interview laut BVB.

Bald könnte Sébastien auch sein erstes Pflichtspiel für die Borussia absolvieren. Beim Rückrunden-Auftakt gegen den FC Augsburg am Samstag, dem 21.01. um 15:30 Uhr könnte er sein erstes Pflichtspiel für die Dortmunder bestreiten.

Instagram / sebastien.haller Sébastien Haller nach sein zweiten OP

Getty Images Sébastien Haller, Fußball von Borussia Dortmund

Getty Images Sébastien Haller, Fußballstar

