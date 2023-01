Sex mit neuem Lover: Gerda Lewis wurde von Freundin betrogen

Gerda Lewis (30) ist enttäuscht! Die einstige Bachelorette scheint kein Glück in der Liebe zu haben. Die Beziehung mit ihrem Finalisten Keno Rüst war nach der Datingshow zerbrochen. Daraufhin wurden der Influencerin einige Flirtereien nachgesagt – auch mit dem Love Island-Boy Chris Jebens. Mit ihm machte sie anscheinend nicht die besten Erfahrungen. Jetzt legte Gerda mit dieser neuen erschreckenden Datingstory nach!

In ihrer Instagram-Story gewährte die TV-Bekanntheit Einblicke in ihre Gedanken und meinte über sich selbst: Sie sei zu naiv! "Da vertraust du einer 'Freundin' und sie geht bei der ersten Gelegenheit mit dem Typen, den du datest, in die Kiste", erzählte Gerda offen. Doch damit wohl nicht genug: "Deine andere Freundin weiß das, sagt dir monatelang nichts und schläft jeden Tag bei dir im Haus. Bin einfach sprachlos." Wer genau die 30-Jährige hintergangen hatte, verriet sie aber nicht.

Gerda gestand sich ein, Menschen zu schnell zu vertrauen, die sie dann enttäuschen. Jedoch habe sie auch Freunde, auf die sie sich immer verlassen könne: "Ich bin so froh, dass ich an einer Hand abzählen kann, wem ich wirklich vertraue." Anscheinend wird sie sich nicht weiter dazu äußern, da sie ihre Energie darauf nicht verschwenden wolle.

Instagram / chris_cjay_ Gerda Lewis und Chris Jebens im April 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis hat sich die Haare im Kupfer-Look gefärbt

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

