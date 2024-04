Wegen Beauty-Behandlung: Gerda Lewis sagt alle Termine ab

Eigentlich hatte sich Gerda Lewis (31) schon auf die Fitnessmesse FIBO gefreut. Die Influencerin wollte dort gemeinsam mit einer Marke ihre Community treffen und sich über Sport austauschen – doch nun kommt alles anders. Gerda sagt alle Termine ab. In ihrer Instagram-Story erzählt sie: "Ich werde leider nicht auf der FIBO dieses Jahr sein. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so ein Ausmaß annimmt." Gerda sei mit ihrer Optik nicht zufrieden: "Ich hab Videos von anderen angeschaut, wo der Heilungsprozess viel, viel schneller war und man einigermaßen vernünftig aussah. Aber die Fibo ist ja leider schon morgen und ich kann so einfach nicht auf die Fibo gehen."

Die ehemalige Bachelorette ließ sich die Augenpartie mit einem CO2 Fraxel Laser behandeln. Bei der Beauty-Behandlung werden Tausende von kleinen runden Lichtpünktchen auf die Hautoberfläche gelasert, damit sich die Haut erneuert und nicht mehr so schlaff wirkt. Gerda habe sich an ihren Falten in der Augenpartie gestört. Der Heilungsprozess scheint aber länger zu dauern als gedacht. Gerdas Augenlider sind auch Tage nach dem Eingriff noch immer gerötet und geschwollen.

Einer, der die 31-Jährige in dieser Situation wohl zur Seite steht, ist Jannik Kontalis. Die Influencerin und der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat sind mittlerweile seit fast einem Jahr ein Paar und noch immer total verliebt. Das zeigen sie auch gerne im Netz. Auf Instagram postete die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ein paar Schnappschüsse vom gemeinsamen Mallorca-Urlaub mit Jannik. Auf einem küsst der Hottie seine Liebste zärtlich auf die Wange. "Ich liebe das Leben mit dir", schrieb sie zu den Aufnahmen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis nach ihrer CO2 Fraxel Laserbehandlung

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

