Auf Wolke sieben: Gerda Lewis und Jannik turteln im Netz!

Die Influencer Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis sind gemeinsam im Urlaub. Nun postet das Model einen Beitrag, auf welchem sie glücklich auf einem Balkon posiert, während ihr Partner ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. Doch das ist nicht der einzige Einblick, den die Beauty ihren Followern gewährt! Die 31-Jährige nimmt ihre Follower auf Instagram mit auf die Reise und teilt fleißig die Anreise und die ersten Stunden in ihrem Ferienziel Palma de Mallorca. "Ich liebe das Leben mit dir", schreibt sie in ihrer Story und postet dort eins der Bilder, das es nicht in den Beitrag geschafft hat. Jannik selbst kommentiert den Beitrag seiner Liebsten mit einem Unendlichzeichen.

Vor allem ihre Follower sind begeistert von der Beziehung der beiden Realitystars und kommentieren unter dem Beitrag, was das Zeug hält. "So ein schönes Paar!", freut sich ein Fan. "War doch Schicksal bei euch beiden!", schreibt ein weiterer und ein anderer ergänzt: "Das ist das Schönste, was ich in diesem trübseligen Quartal sehen durfte".

Im vergangenen September machten der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat und die Beauty ihre Beziehung publik. Seitdem gewähren die beiden ab und an Einblicke in ihre Beziehung. Vor allem in ihren Storys posten sie süße Szenen aus ihrem Alltag und begeistern ihre Fans. Doch das Paar hat nicht nur Zuspruch erhalten: Vor allem zu Beginn ihrer Beziehung schienen viele Fans vor den Kopf gestoßen zu sein. Als Jannik noch mit Realitystar Yeliz Koc (30) zusammen war, soll Gerda Yeliz vor ihm gewarnt und ihr verräterische Chatverläufe gezeigt haben. Einige Zeit später war sie selbst mit Jannik zusammen.

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

