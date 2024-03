Gerda Lewis wurde auch für "Make Love, Fake Love" angefragt

Antonia Hemmer (23) versucht momentan bei Make Love, Fake Love zwischen all den Vergebenen ihren Mister Right zu finden. Doch fast wäre es dazu erst gar nicht gekommen. Eine andere Kandidatin war nämlich auch in der engeren Auswahl zur "Make Love, Fake Love"-Lady. In ihrer Instagram-Story erzählt Gerda Lewis (31), dass sie sich auch bei den Produzenten der Datingshow vorgestellt hatte: "Ja, ich hätte es auch gemacht und dann haben sie sich für Antonia entschieden." Über die Absage sei sie aber keinesfalls traurig: "Und siehe da, das Universum hat für mich entschieden."

Damit spielt die 31-Jährige auf ihren Freund Jannik Kontalis an, mit dem sie seit vergangenem Jahr zusammen ist. Dass sich die beiden überhaupt verstehen, war lange Zeit nicht abzusehen. Vor knapp einem Jahr hatten Gerda und Jannik nämlich wegen dessen Ex Yeliz Koc (30) Streit. Nach dem ersten Aufeinandertreffen habe dann aber alles seinen Lauf genommen und die beiden sind sich schließlich bei einem perfekten ersten Date nähergekommen. "Nur wir beide mit einem Strandtuch, einer Flasche Wein und etwas Musik nachts am Meer – oft braucht es auch einfach nicht viel für einen schönen Moment", verriet der TikToker im Netz.

Seit ihrem Liebes-Outing bekennen sich die beiden Turteltauben auch im Netz zueinander. Mal zeigen sie sich knutschend im Pool, mal verliebt vor dem Spiegel oder mal turtelnd beim Spaziergang. Ganz zur Freude der Fans, die die Beiträge und Storys der beiden kommentieren. "So schön, dass ihr euch gefunden habt, wenn es auch zuerst holprig war", schrieb eine Person unter einem Beitrag mit Pärchen-Content.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, TikToker

Instagram / jannikkontalis Gerda Lewis und Jannik Kontalis, Influencer

