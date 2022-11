"Gefühle zugelassen": Bereut Gerda Lewis Zeit in Hamburg?

Gerda Lewis (30) gewährt Einblicke in ihr Seelenleben! Die einstige Bachelorette sorgte vor einigen Monaten für reichlich Schlagzeilen in Sachen Flirtereien. Immer wieder wurde sie mit dem Love Island-Boy Chris Jebens gesichtet. Im Juni knutschten sie sogar. Daraufhin verließ sie Köln, um für ein paar Monate in Hamburg zu leben, wo auch ihr vermeintlicher Flirt wohnt. Mittlerweile ist sie wieder zurückgezogen. Ihr Fazit? Gerda scheint alles andere als begeistert von ihrer Zeit in Hamburg zu sein!

"Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber die ganze Hamburg-Sache war die schlechteste Erfahrung, mit sehr viel negativer Energie, viel Wut und Trauer. Ich habe wirklich viel gelitten, ein paar Monate lang. Aber immerhin habe ich wieder Gefühle zugelassen, was ich seit zwei Jahren nicht hatte", führte Gerda in ihrer Instagram-Story aus. Es scheint also, als hätte sie in der Stadt jemanden intensiv gedatet – doch daraus wurde wohl nichts.

Daher verbinde sie nun auch viel Negatives mit der Stadt. Spricht Gerda hier etwa von Chris? Im Juli erklärte sie nämlich gegenüber Promiflash, dass sie Single sei, aber nichts ausschließen würde: "Was sich daraus ergibt, das wird man dann sehen." Und Chris? Der teilte bereits im Oktober ein Turtel-Pic mit einer anderen im Netz.

Instagram / chris_cjay_ Gerda Lewis und Chris Jebens im April 2022

Instagram / pini_colada_ Chris Jebens und Gerda Lewis im Juni 2022

Instagram / chris_cjay_ Chris Jebens und seine neue Freundin Ines Mariposa

